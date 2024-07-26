На Земле миллиарды людей сталкиваются с "эпидемией экстремальной жары". С таким заявлением на брифинге выступил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает РИА Новости.
Гутерриш: последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре
Комментарии
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АР
Анатолий Райков
Совсем уже заврались до беспредела.И запомните,у природы нету плохой погоды,всякая погода хороша.Я помню корпорации в США придумали байку о вреде фреона и по всему миру на это был запрет.Фреон,якобы образует Озоновые дыры.Может хватит врать всем.И привлекают к этому,известных всем знаменитостей.https://youtu.be/uZcfGx0FYWo
Правда которую скрывают все государства. Климатическое оружие и изменение климата - только факты
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