Гутерриш: последние дни бьют рекорды по среднесуточной мировой температуре

АР

Анатолий Райков

Совсем уже заврались до беспредела.И запомните,у природы нету плохой погоды,всякая погода хороша.Я помню корпорации в США придумали байку о вреде фреона и по всему миру на это был запрет.Фреон,якобы образует Озоновые дыры.Может хватит врать всем.И привлекают к этому,известных всем знаменитостей.https://youtu.be/uZcfGx0FYWo