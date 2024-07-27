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Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 27 июля 2024, полная версия

Фронтовая сводка МО РФ о ходе СВО на 27 июля 2024, полная версия

Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. Подразделениями группировки войск «Север» нанесено поражение живой силе и технике 42-й механизированной, 92-й штурмовой, 71-й пехотной бригад ВСУ, 36-й бригады морской пехоты и 125-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Липцы, Тихое, Петровка, Байрак и Волчанск Харьковской области.

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