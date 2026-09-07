Лучшие анекдоты про кино и сериалы. 11-я серия

Шутки с привкусом попкорна. Интересно, почему Минкульт платит деньги только тем, кто делает российское кино, а тем, кто его смотрит — нет? Смотреть же реально сложнее! Любопытно, ремонтируют ли Фиксики игрушки для взрослых? Смотреть ужастики про дома с привидениями становится всё тяжелее.