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Фонбет Чемпионат КХЛ. «Лада» примет «Торпедо», «Ак Барс» против «Металлурга», «Автомобилист» в гостях у «Нефтехимика», ЦСКА сыграет с «Адмиралом»

Продолжается Фонбет Чемпионат КХЛ.  11 сентября «Лада» примет «Торпедо», «Ак Барс» будет противостоять «Металлургу», «Нефтехимик» встретится с «Автомобилистом», ЦСКА сыграет с «Адмиралом».

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