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Дептранс: на внешней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Дептранс: на внешней стороне МКАД столкнулись несколько автомобилей

Несколько автомобилей попали в аварию на внешней стороне 69-го километра МКАД в районе съезда № 69. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта Москвы.

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