Шанс обогнать инфляцию: как растут проценты по вкладам в Петербурге

ЦБ дал понять, что высокие ставки уйдут на 2025 год. После того, как Банк России неделю назад впервые с декабря поднял ключевую ставку, причем сразу на 200 базисных пунктов — с 16% до 18% годовых, банки продолжили завлекать клиентов, увеличивая проценты по вкладам.