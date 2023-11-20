temapenza
Главное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

temapenza

34 подписчика

Свежие комментарии

Парковку на набережной реки Суры начали обустраивать в Пензе

В Пензе начато благоустройство парковки на набережной реки Суры с левой стороны от моста дружбы. По указанию мэра Александра Басенко проведены работы по установке ливневой канализации, созданию песчаного основания для парковочной зоны, возведению нового тротуара и двух подходов к существующей пешеходной зоне, а также установке бортового камня.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх