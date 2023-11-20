Парковку на набережной реки Суры начали обустраивать в Пензе

В Пензе начато благоустройство парковки на набережной реки Суры с левой стороны от моста дружбы. По указанию мэра Александра Басенко проведены работы по установке ливневой канализации, созданию песчаного основания для парковочной зоны, возведению нового тротуара и двух подходов к существующей пешеходной зоне, а также установке бортового камня.