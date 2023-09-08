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Ученые назвали витамины, которые вызывают рост раковых опухолей

Ученые назвали витамины, которые вызывают рост раковых опухолей

Всем известна польза витаминов для здоровья. Полезные микроэлементы содержаться в овощах и фруктах, а при их недостатке витамины можно приобрести в аптеке.

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