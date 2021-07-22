Происшествия

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В Томске полицейские провели познавательное мероприятие, направленное на привлечение внимания к проблеме безопасности детей-пассажиров

Сотрудники городского отделения пропаганды безопасности дорожного движения провели акцию по привлечению внимания взрослых к проблеме безопасности детей-пассажиров.

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