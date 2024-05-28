Симоньян: Запад не готов к третьей мировой войне

Страны Запада не готовы к третьей мировой войне и лишь испытывают Россию на прочность. Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» выразила Маргарита Симоньян, главный редактор телеканала RT.
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