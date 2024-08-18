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Жизни в кредит пришел конец. Экономист честно рассказал о госдолге США Но Вашингтон продолжает занимать

Жизни в кредит пришел конец. Экономист честно рассказал о госдолге США Но Вашингтон продолжает занимать

© РИА Новости Владимир Трефилов Вчера 1,1K прочитали Экономика 145,8K интересуются Манера Вашингтона жить в кредит — признак упадочного общества, утратившего всякую самодисциплину, пишет автор статьи для Telegraph.

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