Взрыв и сильный пожар произошли на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Один человек пострадал, у него сильные ожоги.
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Взрыв и сильный пожар произошли на Заволжском моторном заводе в Нижегородской области. Один человек пострадал, у него сильные ожоги.
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