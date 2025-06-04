Московский экономический форум пройдёт в Ростокине

В четверг, 5 июня в Российском государственном социальном университете в районе Ростокино пройдет пленарная конференция VII Московского академического экономического форума «Вызовы и риски социально-демографического основания суверенного развития Российской Федерации в долгосрочной перспективе».
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