Сотрудниками уголовного розыска в Ивановской области задержаны пособники телефонных мошенников

Жертвой злоумышленников стал пожилой житель региона — мужчина 1949 года рождения. Потерпевший подвергся классической схеме обмана: ему поступил телефонный звонок от неизвестных, которые сообщили о том, что его учётная запись на портале «Госуслуги» якобы взломана, а с его счёта осуществляются переводы, в том числе на финансирование противоправной деятельности.