Директор «Школы в Некрасовке» Булаева призвала москвичей присоединиться к проекту «Неизвестная Москва»

В столице немало районов, о которых их жители почти ничего не знают Директор «Школы в Некрасовке» Майя Булаева рассказала жителям столицы о проекте «Неизвестная Москва», который помогает лучше узнать районы, которые находятся в районе МКАД и за его пределами, передает корреспондент городских новостей «Москва».