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Педри выбыл на 2-3 недели из-за мышечной травмы

Педри выбыл на 2-3 недели из-за мышечной травмы

Хавбек «Барселоны» Педри пропустит как минимум ближайшие два матча. Накануне утром во время тренировки 21-летний игрок получил удар по правой ноге и почувствовал дискомфорт в мышцах.

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