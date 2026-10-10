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99% многоквартирных домов Барнаула подключили к отоплению

99% многоквартирных домов Барнаула подключили к отоплению

99% жилых домов подключили к отоплению в Барнауле. Как сообщает пресс-служба администрации города, 9 октября замглавы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел оперштаб по вопросу запуска систем теплоснабжения.

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