99% многоквартирных домов Барнаула подключили к отоплению

99% жилых домов подключили к отоплению в Барнауле. Как сообщает пресс-служба администрации города, 9 октября замглавы администрации краевой столицы по городскому хозяйству Сергей Татьянин провел оперштаб по вопросу запуска систем теплоснабжения.
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