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Олещук грозил Безуглой судом за слова о потере F-16, но поплатился сам

Олещук грозил Безуглой судом за слова о потере F-16, но поплатился сам

Командующий ВВС Украины пригрозил депутату Безуглой судебным разбирательством из-за слов о потере F-16.

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