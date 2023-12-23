Сбежал с Украины бороться за Украину в Европу

Новость прекрасная во всех отношениях.Воспользовавшись саммитом Евросоюза с Украины сбежал ведущий "24 канала" Алексей Печий, который заявил, что не собирается возвращаться на Украину и будет бороться за Украину в Европе.
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