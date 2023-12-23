Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Сбежал с Украины бороться за Украину в Европу

Сбежал с Украины бороться за Украину в Европу

Новость прекрасная во всех отношениях.Воспользовавшись саммитом Евросоюза с Украины сбежал ведущий "24 канала" Алексей Печий, который заявил, что не собирается возвращаться на Украину и будет бороться за Украину в Европе.

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