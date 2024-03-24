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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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  • Михаил Мамонов
    нам что от этой новости тоже скорбеть нужно начать ....а писаки ?Вондроушова сообщ...
  • Михаил Мамонов
    а вот обьясните нам пожалуйста зачем нам эта инфа о какой то там 7ой чешке и ее дедушке .Вондроушова сообщ...
  • Михаил Васильев
    Одни евреи ....Мирра Андреева сн...

Мышкин о вратарях «Динамо»: «Они весь чемпионат не играли и выручали, а работали и обозначали. Ребята были зажаты, словно бы отбывали трудовую повинность»

Московский клуб вылетел из розыгрыша Кубка Гагарина во втором раунде, уступив «Трактору» (0-4).  – Это очень удивительное и неприятное событие.

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