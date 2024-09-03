Нужно беречь втулки от туалетной бумаги берегу как зеницу ока: вот как их применяю – очень полезная вещь для решения многих проблем Евгения КомароваКартонные втулки от туалетной бумаги, хотя и считаются отходами, могут оказаться неожиданно полезными в повседневной жизни.