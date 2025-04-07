Дмитриев назвал сроки новых контактов России и США

По словам Дмитриева, новые переговоры России и США могут пройти на этой неделе. Он рассказал, что в ходе визита в Вашингтон обсуждал в том числе восстановление сотрудничества стран, в частности в экономической сфере Новые переговоры представителей США и России могут пройти на этой неделе, заявил в интервью «Первому каналу» спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничес .