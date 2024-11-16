Ситуация на фронтах: сводки и карта боевых действий на Украине 16 ноября 2024 года

Курская область – обстановка сегодня, 16.11.2024 - российские войска ведут бои за укрепление позиций, пытаясь зачистить леса и удержать контроль над ключевыми точками, включая район Плёхово, но противник активно сопротивляется, используя дроны и манёвры бронетехники.
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