Ситуация на фронтах: сводки и карта боевых действий на Украине 16 ноября 2024 года

Курская область – обстановка сегодня, 16.11.2024 - российские войска ведут бои за укрепление позиций, пытаясь зачистить леса и удержать контроль над ключевыми точками, включая район Плёхово, но противник активно сопротивляется, используя дроны и манёвры бронетехники.