Россия даст незамедлительную реакцию: в США замерли…

Как сообщает известное американское издание, опасения были озвучены в окружении Байдена. На днях издание сообщило, что все еще действующий президент США дал разрешение на удары по территории России американскими ракетами дальнего радиуса действия.
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