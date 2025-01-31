Офтальмолог рассказала о причинах нарушения цветового зрения

Человека, который неверно различает цвета, принято называть дальтоником. В настоящее время в офтальмологии такой диагноз отсутствует — каждое нарушение восприятия цвета имеет определенное название, отметила врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова.
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