Офтальмолог рассказала о причинах нарушения цветового зрения

Человека, который неверно различает цвета, принято называть дальтоником. В настоящее время в офтальмологии такой диагноз отсутствует — каждое нарушение восприятия цвета имеет определенное название, отметила врач-офтальмолог медицинской компании «СберЗдоровье» Мария Чурганова.