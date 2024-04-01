Уровень воды в реке Алей превысил опасную отметку, есть подтопления

Рассказываем, какие еще реки в Алтайском крае на особом контроле Уровень воды в реке Алей вблизи города Алейска 1 апреля на 08:00 преодолел критическую отметку подтопления: вода вышла на пойму, подтоплена одна из улиц.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии