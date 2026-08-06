МВД забирает миграционные списки и закрывает старую лазейку Юлия СкворцоваКак сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на эксперта в области миграции Виктора Себелева, подписанный президентом России Владимиром Путиным закон меняет порядок формирования перечней профессий для иностранных работников.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Хиджаб не помог на экзамене: студентка из Алжира заявила о дискриминации, а ее отчислили из вуза
- «Донбасс сдают»: депутат рассказала, что действительности Уиткофф и Кушнер привезли Зеленскому в Киев
- Почему цены в России бешено скачут, а данные генералов сливают к ВСУ: Делягин объяснил как бьют по русским
Свежие комментарии