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1rre

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МВД забирает миграционные списки и закрывает старую лазейку

МВД забирает миграционные списки и закрывает старую лазейку

МВД забирает миграционные списки и закрывает старую лазейку Юлия СкворцоваКак сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на эксперта в области миграции Виктора Себелева, подписанный президентом России Владимиром Путиным закон меняет порядок формирования перечней профессий для иностранных работников.

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