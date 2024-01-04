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«АИГЕЛ»: электронный дуэт, захватывающий сердца зрителей и вдохновляющий каверы

«АИГЕЛ»: электронный дуэт, захватывающий сердца зрителей и вдохновляющий каверы

«АИГЕЛ»: электронный дуэт, захватывающий сердца зрителей и вдохновляющий каверы Елена ГалицкаяВ мире электронной музыки появляются талантливые дуэты, и одним из них становится группа под названием «АИГЕЛ».

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