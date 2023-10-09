В семейном центре на Пятницком шоссе проведут интерактивное занятие «Кашу маслом не испортишь!»

Сотрудники семейного центра в Митине 10 октября приглашают детей от семи лет на интерактивное занятие «Кашу маслом не испортишь!», посвящённое международному Дню каши, пройдет в рамках программы «Один дома» Об этом сегодня сообщили сотрудники семейного центра.
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