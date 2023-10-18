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Дело об избиении прохожих в Петербурге: осталось найти основного фигуранта

Дело об избиении прохожих в Петербурге: осталось найти основного фигуранта

Дело об избиении прохожих в Петербурге: осталось найти основного фигуранта Анастасия Новикова Телеграм-канал «SHOT» Полицейские задержали пятерых подозреваемых в избиении прохожих на улице в Петербурге.

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Комментарии
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Игорь Костоглод
Полицаи очень долго телились, пока не пнули с самого верха. На все этнические банды Бастрыкина не хватит. А народ у нас-безоружное стадо...делай что хочешь...давно короткоствол должен быть легализован...интересно, сколько времени эти опездолы в этом случае прожили бы? Или сколько бы прожила русская банда в Баку? Я думаю, что в Баку этого бы просто не допустили, как допускают у нас.
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1 час.
Vlad Nik
Как это всё бесит! Надо вооружаться! Сами себя не защитим,никто не заступится.
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57 мин.
С
Сердитый
они же отделилсь, ну и пусть строят у себя свое маленькое капиталическое счастье. зачем сюда то прутся
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20 мин.

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