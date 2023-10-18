Дело об избиении прохожих в Петербурге: осталось найти основного фигуранта

Игорь Костоглод

Полицаи очень долго телились, пока не пнули с самого верха. На все этнические банды Бастрыкина не хватит. А народ у нас-безоружное стадо...делай что хочешь...давно короткоствол должен быть легализован...интересно, сколько времени эти опездолы в этом случае прожили бы? Или сколько бы прожила русская банда в Баку? Я думаю, что в Баку этого бы просто не допустили, как допускают у нас.