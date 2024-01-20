Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Белый дом предрек поражение Украины без помощи США

Белый дом предрек поражение Украины без помощи США

NBC News: помощники Байдена заявили, что Украина проиграет без помощи США Россия одержит победу над Украиной «в течение нескольких недель или месяцев», если конгресс не одобрит выделение помощи, а другие страны пересмотрят свои отношения с США, считают в Белом доме.

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