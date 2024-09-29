Беспилотники атаковали Ростовскую и Волгоградскую области

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, всего было уничтожено 18 БПЛА, сообщил в воскресенье, 29 сентября, губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.
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