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Беспилотники атаковали Ростовскую и Волгоградскую области

Беспилотники атаковали Ростовскую и Волгоградскую области

Ростовская область подверглась массированной атаке украинских беспилотных летательных аппаратов, всего было уничтожено 18 БПЛА, сообщил в воскресенье, 29 сентября, губернатор региона Василий Голубев в Telegram-канале.

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