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Песков уточнил слова Медведева о победе в СВО в обозримом будущем

Песков уточнил слова Медведева о победе в СВО в обозримом будущем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия рассчитывает на победу в специальной военной операции в обозримом будущем.

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