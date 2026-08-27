Песков уточнил слова Медведева о победе в СВО в обозримом будущем

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал заявление заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева о том, что Россия рассчитывает на победу в специальной военной операции в обозримом будущем.
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