На самом деле потеря ракетного катера "Ивановец" заставляет нас сделать некоторые, жизненно важные, выводы.
За урок заплачено, осталось выучить
Комментарии
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М
ММ
После смерти Брежнева в СССР были "гонки на лафетах". Самоходный дед тоже вот-вот угодит на лафет. Ждём! И интересно, кому из американских политиков подойдет фамилия Горбачев? А может и Ельцин?
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7 час.
Хамит Сабиров
надо бы ударить аналогичными средствами по портам англосаксов.
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6 час.
Maxim Yushkin
да, те вече знаят всичко 😉
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4 час.
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