India Today: в Индии "погибший" вернулся домой через месяц

В Индии семья провела похороны Санатана Найка, считая его погибшим после исчезновения. Однако через месяц полиция сообщила, что он жив и возвращается домой.
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