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Легенда фигурного катания: олимпийский чемпион Александр Горшков скончался на 77-м году жизни

Родным и близким коллеги шестикратного чемпиона мира и Европы выразили свои соболезнования. Президент Федерации фигурного катания на коньках России, шестикратный чемпион мира и Европы Александра Горшков ушел из жизни в возрасте 76 лет.

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