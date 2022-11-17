Легенда фигурного катания: олимпийский чемпион Александр Горшков скончался на 77-м году жизни

Родным и близким коллеги шестикратного чемпиона мира и Европы выразили свои соболезнования. Президент Федерации фигурного катания на коньках России, шестикратный чемпион мира и Европы Александра Горшков ушел из жизни в возрасте 76 лет.
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