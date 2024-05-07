Радио как стиль жизни 7 мая в России отмечают День радио. Этот праздник учрежден в 1945 году, за два дня до Победы, что было весьма символично, поскольку вклад радиовещания в процесс информирования, оповещения, а также объединения и сплочения советского народа был неоценим.
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