Радио как стиль жизни 7 мая в России отмечают День радио. Этот праздник учрежден в 1945 году, за два дня до Победы, что было весьма символично, поскольку вклад радиовещания в процесс информирования, оповещения, а также объединения и сплочения советского народа был неоценим.