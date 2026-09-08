Анатолий КОШКИН Его книга «Японец в российской армии» стала бестселлером В составе российских войск, участвующих в специальной военной операции на территории бывшей УССР, есть немало иностранцев-добровольцев.
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Японцам давно "промыли мозги", я когда - то читала, что им даже в школьных учебниках преподают всё враньё об этом. Уже толком никто и не знает, что именно амеры сбросили на них атомные бомбы.
Это - "первая ласточка"! Вообще - я поражаюсь не столько основной массе японцев, сколько АМЕРИКАНЦАМ !!! Это же надо: две атомных бомбы на страну сбросить, ОККУПИРОВАТЬ ЕЁ ДО СИХ ПОР, и так населению (да ещё какому КРУТОМУ - потомкам САМООТВЕРЖЕННЫХ самураев) мозги - не просто промыть, а ПРОДРАИТЬ, чтобы оно не своего оккупанта врагом считало, а его врага!
Что-то мне подсказывает, что где-то в глубине души ЯПОНЦЫ ВСЁ ПОМНЯТ И ПОНИМАЮТ, и стоит американцам ослабнуть...Короче - я им не завидую!
По ходу - японцы, увидев вихляния США в Персидском заливе, поняли, что те УЖЕ НАЧИНАЮТ СЛАБЕТЬ !!! А Россия - наоборот...