Госдеп США сделал россиян политическими бомжами

Госдеп США сделал россиян политическими бомжами

За гринкартой россиянам придется ехать в недружественную Варшаву Госдепартамент США желающих получить иммиграционную визу россиян отнёс к «бездомным национальностям».

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Виктор Шиховцев
Кремль нас сделал бомжами лет 20 назад.

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