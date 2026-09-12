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В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на полеты

В аэропортах Казани и Нижнекамска введены временные ограничения на выполнение полетов. Эти меры направлены на обеспечение безопасности воздушного движения и регламентированы надзорными органами.

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