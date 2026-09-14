Путин обратился к участникам фестиваля молодежи, Трамп потребовал от Зеленского не трогать дизель: главное за сутки

Президент РФ Владимир Путин объяснил участникам Международного фестиваля молодежи – 2026 значение слова «мир» в русском языке, Американский лидер Дональд Трамп предупредил о дефиците топлива на глобальном рынке из-за ударов по российским НПЗ, а в Литве ради стаи птиц поднимали дежурные силы авиации.
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