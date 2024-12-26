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Поражение СКА с обратной заменой вратаря от Ротенберга, Дюков – единственный кандидат на пост главы РФС, Кахигао близок к «Спартаку», переполох из-за багажа Абаскаля и другие новости

1. ЦСКА обыграл СКА в армейском дерби в Фонбет Чемпионате КХЛ – 6:5. Петербуржцы впервые в сезоне пропустили 6 шайб.

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Комментарии
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сергей озеров
Когда про багаж Аленичева свистели,никто не возмущался,а вот Абаскаль вывел многих из себя. На мой взгляд,больше вреда  принесли клубу принесли-Джикия,Соболев и Селихов,они мутили раздевалку,настраивая игроков против Абаскаля. Двоих убрали и заиграли Угальде и Бонгонда.Уберут Селихова,будет еще спокойнее.
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12 час.
КУАТ
Уже всё спокойно.
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Лена Мисько
Общее расписание Winline Зимнего кубка РПЛ в Абу-Даби перед вами! 🔥 Какие матчи ждёте с особым нетерпением? #WinlineЗимнийКубокРПЛ
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