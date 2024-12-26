Поражение СКА с обратной заменой вратаря от Ротенберга, Дюков – единственный кандидат на пост главы РФС, Кахигао близок к «Спартаку», переполох из-за багажа Абаскаля и другие новости

1. ЦСКА обыграл СКА в армейском дерби в Фонбет Чемпионате КХЛ – 6:5. Петербуржцы впервые в сезоне пропустили 6 шайб.
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