Поражение СКА с обратной заменой вратаря от Ротенберга, Дюков – единственный кандидат на пост главы РФС, Кахигао близок к «Спартаку», переполох из-за багажа Абаскаля и другие новости

сергей озеров

Когда про багаж Аленичева свистели,никто не возмущался,а вот Абаскаль вывел многих из себя. На мой взгляд,больше вреда принесли клубу принесли-Джикия,Соболев и Селихов,они мутили раздевалку,настраивая игроков против Абаскаля. Двоих убрали и заиграли Угальде и Бонгонда.Уберут Селихова,будет еще спокойнее.