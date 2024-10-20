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Царьград

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В ЕАО мужчина убил возлюбленную и лег рядом с ней

В ЕАО мужчина убил возлюбленную и лег рядом с ней

Мужчина был задержан, а тело погибшей направлено на судмедэкспертизу.Пьяный мужчина случайно убил свою возлюбленную и лег рядом с ней, но умереть ему не удалось.

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