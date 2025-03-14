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В Госдуме обсудят выплату домохозяйкам прожиточного минимума

В Госдуме обсудят выплату домохозяйкам прожиточного минимума

Депутаты Государственной думы обсудят выплату домохозяйкам прожиточного минимума. Глава комитета нижней палаты российского парламента по соцполитике Ярослав Нилов разработал и внесёт в Госдуму законопроект, устанавливающий ежемесячную выплату в размере прожиточного минимума гражданам, которые занимаются домашним хозяйством.

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