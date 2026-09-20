Киевский режим пытается своими ударами по гражданской инфраструктуре в России спровоцировать мировую войну, заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо.
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