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Citi назвал Amer Sports главным выбором в спортивном секторе и сохранил рейтинг «Покупать»

Citi назвал Amer Sports главным выбором в спортивном секторе и сохранил рейтинг «Покупать»

Аналитик Citi Пол Лежуэз сохранил рейтинг «Покупать» для акций Amer Sports и статус главного выбора банка в спортивном секторе после дня инвестора компании.

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