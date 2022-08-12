Анастасия Решетова рассказала о желании родить второго ребенка и лучшем подарке от мужчины

Бывшая возлюбленная Тимати Анастасия Решетова опубликовала в инстаграм-сторис* ответы на популярные вопросы, которые ей задали фанаты.
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