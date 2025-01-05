Без этого пуховик после стирки станет тряпкой: лайфак как постирать без химчистки, и чтобы пух не сбился Ольга БезродняяЧтобы правильно постирать пуховую куртку дома и сохранить ее в идеальном состоянии, нужно выполнить несколько обязательных шагов.