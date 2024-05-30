Страна и люди
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Страна и люди

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Бойцы ВДВ уничтожили украинскую САУ в районе Вербового

Бойцы ВДВ уничтожили украинскую САУ в районе Вербового

На Ореховском направлении специальной операции расчеты беспилотных летательных аппаратов гвардейского десантно-штурмового Донского казачьего полка Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ вместе с расчетами 122-мм гаубиц Д-30 крымских десантников из состава группировки войск «Днепр» уничтожили украинскую самоходно-артиллерийскую установку.

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