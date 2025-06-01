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Опрос показал нового лидера президентской гонки у демократов

Опрос показал нового лидера президентской гонки у демократов

Бывший министр транспорта США Пит Буттиджич является самым популярным кандидатом на пост президета США от Демократической партии в 2028 году, следует из опубликованных 30 мая результатов опроса компании AtlasIntel.

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