Опрос показал нового лидера президентской гонки у демократов

Бывший министр транспорта США Пит Буттиджич является самым популярным кандидатом на пост президета США от Демократической партии в 2028 году, следует из опубликованных 30 мая результатов опроса компании AtlasIntel.
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